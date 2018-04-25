Trabzonspor: Şampiyonluğumuzu malzeme etmeyin

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, dün yaptığı basın toplantısında Trabzonlu olan Şenol Güneş ve bazı futbolcuların iki dost kulübü düşman etmeye çalıştıklarını iddia etmişti.

Bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Trabzonspor Kulübü, "Çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etme çalışmalarını esefle kınıyoruz" dedi.





Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

Bilindiği üzere ülkemizin iki kulübü arasında bir süre önce oynanan kupa maçında spor etiğiyle bağdaşmayan bir dizi olaylar yaşanmış ve karşılaşma yarıda kalmıştır.

ŞENOL GÜNEŞ'E YAPILANLARDAN RAHATSIZIZ

Sporda şiddet, şike ve dopingle mücadeleyi kendine görev edinmiş bir camia olarak, söz konusu karşılaşmada meydana gelen olaylardan ve yanı sıra futbolumuza dünya çapında ilkleri yaşatan, camiamızın en büyük değerlerinden biri olan Şenol Güneş’e yapılanlardan, ülkemiz futbolu adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

ÇALINAN ŞAMPİYONLUĞUMUZU MALZEME YAPIYORLAR

Camiamızla ilgisi olmayan bu maç hususunda son günlerde söz konusu iki kulübün temsilcileriyle birlikte, ilgili ilgisiz kişi ve kurumlar arasında yaşanan söz düellosunda, taraflardan birinin başkan, teknik adam ve bazı yöneticilerinin, renklerimiz, ismimiz ve çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etmeye çalışmalarını esefle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla.