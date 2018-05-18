Trabzonspor sezonu galibiyetle kapadı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ilk bölümü 5 maçla tamamlandı.

TRABZON RAHAT KAZANDI

Ligden haftalar önce düşen rakibine karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan Trabzonspor'da galibiyeti getiren goller, 65 ve 90+2. dakikalarda Joao Pereira ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 55'e çıkartarak ligi 5. sırada tamamladı. Karabükspor ise sıkıntılı geçen sezonunu 12 puan ile sonuncu bitirdi.

ERTUĞRUL SAĞLAM KÖTÜ BAŞLADI

Yeni Malatyaspor, son haftada Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor'u evinde 3-2 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlerken Kayserispor, 44 puanla 9. sırada ligi bitirdi.

AKHİSAR SON DAKİKADA KAZANDI

Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, ligden düşmesi kesinleşen Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.

Akhisarspor puanını 42 yaptı ve sezonu 11. sırada tamamladı. Lige veda eden Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı.

GENÇLER GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Gençlerbirliği, evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek lige veda etti.

Gençlerbirliği sezonu 33 puanla 17. sırada tamamladı. Bursaspor ise üst üste 3. galibiyetini aldı ve lige 39 puanla, 13. sırada nokta koydu.

ALANYA AKDENİZ DERBİSİNİ KAZANDI

Alanyaspor ise evinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti ve sezonu tamamladı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor sezonu 4 maçlık yenilmezlik serisi ile 40 puanda tamamladı. Antalyaspor ise son 5 maçında 4 yenilgi alarak, 38 puanla 2017-18 sezonuna nokta koydu.