Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor şike anıtını sergiledi

Trabzonsporlu taraftarların, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırladıkları şike anıtı, Fenerbahçe derbisi öncesinde statta sergilendi.

Yorum Yap

Trabzonspor şike anıtını sergiledi

Bordo-mavili taraftarlar tarafından yaklaşık 95 bin lira maliyetle hazırlanan şike anıtı platformu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Kompleksi’nin doğu tribünü giriş bölümüne yerleştirildi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Mermer yapı üzerine konuşlandırılan 3 metre çapında, 2 metre yüksekliğindeki şike anıtı, aynı zamanda alt tarafında bulunan tekerlekleri sayesinde taşınabilir özelliğe sahip.

Şike anıtının ön bölümünde Trabzonspor logosu yer alırken, bulunduğu mermer kaidenin üzerinde ise 7 adet çocuk figürü heykelinin de yer aldığı görüldü. Trabzonsporlu taraftarlar da anıta yoğun ilgi gösterirken, anıt önünde bolca fotoğraf çekildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM