Trabzonspor şike anıtını sergiledi

Bordo-mavili taraftarlar tarafından yaklaşık 95 bin lira maliyetle hazırlanan şike anıtı platformu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Kompleksi’nin doğu tribünü giriş bölümüne yerleştirildi.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ
Mermer yapı üzerine konuşlandırılan 3 metre çapında, 2 metre yüksekliğindeki şike anıtı, aynı zamanda alt tarafında bulunan tekerlekleri sayesinde taşınabilir özelliğe sahip.
Şike anıtının ön bölümünde Trabzonspor logosu yer alırken, bulunduğu mermer kaidenin üzerinde ise 7 adet çocuk figürü heykelinin de yer aldığı görüldü. Trabzonsporlu taraftarlar da anıta yoğun ilgi gösterirken, anıt önünde bolca fotoğraf çekildi.