Trabzonspor Sivas Belediyespor maç sonucu: 5-0

1 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal açıklaması Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ersun Yanal'a 12 milyon Lira tazminat ödediklerini ve Ünal Karaman'ın bu parayı kazanabilmesi için 10 sene çalışması gerektiğini söyledi.

2 Zinedine Zidane Manchester United'ın başına geçecek Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Manchester United, sezonun sonu takımın başına Zinedine Zidane'ı getirecek.

3 Fenerbahçe'nin başarısı Avrupa basınında THY Euroleague'de CSKA Moskova'yı yenen Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu.

4 Portekiz basını: Benfica cehenneme gidecek Portekiz basını Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la eşleşmesini manşete taşıdı. Portekizliler en çok sarı-kırmzılı taraftarlardan çekiniyor.

5 Sporda 2018 yılı böyle geçti Kazanılan şampiyonluklardan kaybettiğimiz değerlere, sporda 2018 yılı böyle geçti...

6 Teknik direktör olan eşini kulübeden destekliyor İngilizce öğretmeni Esma Uysal, yöneticiliğini yaptığı amatör kümede mücadele eden Eleşlerspor'un teknik direktörü eşi Murat Uysal'a her müsabakada kulübeden destek veriyor.

7 Galatasaray'da hedef Demba Ba Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba, bir kez daha Süper Lig'e gelmeye hazırlanıyor.

8 Alman basını: Schalke Eren Derdiyok'u istiyor Alman basını, Schalke'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Eren Derdiyok'u transfer edeceğini yazdı.

9 Ersun Yanal Comolli'nin önerdiği futbolcuyu reddetti Ersun Yanal'a Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria'yı öneren sportif direktör Comolli, 57 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.