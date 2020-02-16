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Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.

| Haber Merkezi
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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ve Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ 

Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Erce Kardeşler Trabzonspor'un eksikleri.

Cezasında indirim yapılan Sörloth da bu maçta yerini alacak.

Sivasspor'da ise Arouna Kone, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Petar Skuletic sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak isimler.

MUHTEMEL İLK 11'LER 

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

Sivasspor: Samassa, Furkan Sağman, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Djerlek, Fernando, Ziya, Yatabare, 

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