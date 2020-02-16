Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

2020 NBA All-Star organizasyonunda yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarını Bam Adebayo, Buddy Hield ve Derrick Jones Jr kazandı.

Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasını ve haftaya oynanacak derbiyi değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray maçını kazansa da şampiyonluk yarışından uzaklaştı" dedi.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Ankaragücü karşısında kart görerek derbide cezalı duruma düştü. Kaptan Emre Belözoğlu'nun ise kasında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu da Galatasaray'a karşı yok.

8

Ersun Yanal: Sorumlu benim

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, geçen yıldan beri stres yönetiminde en yetkisiz takım olduklarını ve sorumlunun kendisi olduğunu söyledi.