Trabzonspor, Sivas'ta 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
İkinci yarısı yüksek tempoda geçen maçta Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Demir Grup Sivasspor'un golünü 73. dakikada Arouna Kone kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 75. dakikada Abdülkadir Parmak attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un Süper Lig'deki puanı 30 olurken, Sivasspor puanını 25'e çıkardı. Sivasspor, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.