Trabzonspor, Sivas'ta 2 puan bıraktı

Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, ağır hava şartları ve bozuk zemine rağmen ortaya koyduğu performansla Göztepeli futbolculara geçit vermedi.

Benfica'nın kadın futbol takımı daha önce benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. 15 maçta rakip fileleri 261 kez havalandıran Portekiz ekibi, hiç gol yemedi.

BBC'den sonra Daily Mail de Fenerbahçe'nin durumunu analiz eden bir yazı kaleme aldı. İngilizler, "Hiç kimse küme düşmelerini beklemiyor ancak aynı durumu Manchester United yaşamıştı" dedi.

1996'dan bu yana 4 farklı dönemde G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim, yönetimlerle yaşadığı kriz nedeniyle her seferinde görevden alınmıştı. Terim, aynı sorunu Mustafa Cengiz'le de yaşamaya başladı.

Rıdvan Dilmen, Mehmet Demirkol ve Önder Özen, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Özen, "Yarışta rakibiyle teke tek kalırsa favori her zaman G.Saray olur" dedi.

Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşan isim, Rafael Nadal'ı 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle yenen Novak Djokovic oldu.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ç.Rizespor, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Rize ekibi bu galibiyetle 15. sıraya yükseldi.

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a karşı yapılan protestoların önüne geçilmesini istedi.

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u mağlup eden Konyaspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u da yenerek iyi gidişini sürdürdü.

1 Ç.Rizespor Akhisarspor'u mağlup etti Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ç.Rizespor, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Rize ekibi bu galibiyetle 15. sıraya yükseldi.

2 Galatasaray'da Fatih Terim krizi 1996'dan bu yana 4 farklı dönemde G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim, yönetimlerle yaşadığı kriz nedeniyle her seferinde görevden alınmıştı. Terim, aynı sorunu Mustafa Cengiz'le de yaşamaya başladı.

3 Daily Mail'den Fenerbahçe analizi BBC'den sonra Daily Mail de Fenerbahçe'nin durumunu analiz eden bir yazı kaleme aldı. İngilizler, "Hiç kimse küme düşmelerini beklemiyor ancak aynı durumu Manchester United yaşamıştı" dedi.

4 Konyaspor yine kazandı Geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u mağlup eden Konyaspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u da yenerek iyi gidişini sürdürdü.

5 Marcao defansa duvar ördü Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, ağır hava şartları ve bozuk zemine rağmen ortaya koyduğu performansla Göztepeli futbolculara geçit vermedi.

6 Ersun Yanal: Yetenekli olduğunuz için buradasınız Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi oyuncularını motive etmeye çalıştı. Öğrencileriyle bir toplantı yapan Yanal, "Kendinize inanın ve sahaya motive olun" dedi.

7 Benfica'nın kadın futbol takımı 261 gol attı Benfica'nın kadın futbol takımı daha önce benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. 15 maçta rakip fileleri 261 kez havalandıran Portekiz ekibi, hiç gol yemedi.

8 Kırmızı kart Quaresma'nın ipini çekti Quaresma, yaptığı hatalara rağmen kendisini her daim destekleyen Şenol Güneş'i Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla kaybetti.

9 Yorumcuların şampiyonluk favorileri Rıdvan Dilmen, Mehmet Demirkol ve Önder Özen, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Özen, "Yarışta rakibiyle teke tek kalırsa favori her zaman G.Saray olur" dedi.