Trabzonspor Sivas'tan 3 puanla döndü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.

GALİBİYETİ OKAY GETİRDİ

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı. Konuk takım, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın 12. dakikada attığı golle öne geçerken, Muhammet Demir, 32'de tabelaya eşitliği getirdi. 83'te Okay Yokuşlu skoru ilan etti.

BURAK 10. MAÇINDA 10. GOLÜNÜ ATTI

Burak Yılmaz ligde 10. maçında 10. golüne ulaşırken, Muhammet Demir ise eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19 yaptı. Böylelikle yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken, bu süreçte 10 puan topladı. Sivasspor da 19 puanda kaldı.