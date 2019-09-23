Trabzonspor Sivas'tan eli boş döndü

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 2-1 kazandı.

İLK GOL TRABZONSPOR'DAN

Trabzonspor, 3. dakikada Donis Avdijaj ile öne geçti. Sivasspor, 41. dakikada Fernando ile eşitliği sağladı.

SİVASSPOR SON SANİYELERDE YIKTI

Trabzonspor'da Alexander Sörloth, 80. dakikada penaltı kaçırdı. Sivasspor ise 90+6. dakikada Uğur Çiftçi ile galibiyet golünü buldu.

Bu sonucun ardından Sivasspor 8 puana yükselirken, Trabzonspor ise 6 puanda kaldı.