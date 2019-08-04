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Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

Norveçli forvet Alexander Sörloth'u Türkiye'ye getiren Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.

| Haber Merkezi
Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi
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Rodallega ile yollarını ayıran Trabzonspor, forvet bölgesine takviye yaptı.

Bordo-mavililer, Crystal Palace forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı.


Yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'un kulübümüze geçici transferi konusunda, Crystal Palace Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Crystal Palace Kulübüne geçici transfer bedeli olarak iki yıl için toplam 750.000.-EUR ödenecektir.

Futbolcunun, 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6.000.000.-EUR bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacaktır.

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