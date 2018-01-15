Trabzonspor Sosa transferini bitirdi

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde ilk hamlesini yaptı.

Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinden sonra şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor, ilk olarak iç transfere yöneldi.

KESİN OLARAK KADROSUNA KATTI

Bordo-mavililer, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa'yı kesin olarak transfer etti.

Trabzonspor, satın alma opsiyonuyla kiralanan Sosa için Milan'a 3.400.000 euro ödeyecek.

Yapılan anlaşmaya göre Arjantinli futbolcu 2.5 yıl, Trabzonspor forması giyecek.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa' nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir."