Trabzonspor Sosa'nın bonservisini alıyor

Trabzonspor'da sezon başında Milan'dan transfer edilen ve Finansal Fair Play sıkıntısı nedeniyle ilk aşamada yarım sezonluk kiralanan Jose Sosa'nın kiralık sözleşmesi 15 Ocak'ta sona erecek. Finansal Fair Play kurallarına takılmamak için yapılan bu uygulama sonrasında Sosa'nın bonservisinin alınacağı bildirildi.

Takıma geldiği günden beri performansı tartışma konusu olan ve sözleşmesi nedeniyle gönderilip gönderilmeyeceği konuşulan Arjantinli oyuncu için Milan'a gerekli ödemenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.

3 MİLYON 400 BİN EURO DAHA ÖDENECEK

Böylece Bordo-Mavili takım Milan'a kiralama bedeli olan 1 milyon 350 bin euronun yanı sıra 3 milyon 400 bin euro daha ödeyecek.

İlk dönem Trabzonspor'dan 1 milyon 620 bin euro kazanan Jose Sosa ikinci dönem de aynı rakamı alacak ve sonrasında 2018-19'da yıllık 3 milyon 320 bin euro 2019-2020'de 3 milyon 240 bin euro alacak.