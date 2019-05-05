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Trabzonspor Sosa'nın sözleşmesini uzatacak

Trabzonspor, takımın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'yla 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

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Trabzonspor Sosa'nın sözleşmesini uzatacak

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Trabzonspor, sezonu ilk 4 içinde tamamlayacak.

Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Trabzonspor, gelecek planlarını masaya yatırdı.

HEDEFTE SOSA VAR

Geçtiğimiz günlerde Celeb Ekuban'ın bonservisini 1 milyon euro karşılığında alan Bordo-mavili takımın hedefindeki yeni isim Jose Sosa.

Trabzonspor'un orta sahasındaki beyni Sosa'nın sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında sona erecek. Avrupa tecrübesi olan Sosa'yı takımda tutmayı hedefleyen Ahmet Ağaoğlu yönetimi, başarılı futbolcuya sözleşme teklif edecek.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık yeni sözleşme önermeyi düşünen Bordo-Mavililer, sezon sonuna kadar Tangocu'yla da nikah tazelemeyi hedefliyor.

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