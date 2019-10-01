Trabzonspor, Sosa'yla uzatıyor

Trabzonspor'da ikinci baharını yaşayan Arjantinli yıldız Sosa, mütiş performansının ödülünü alıyor.

2 YILLIK KONTRAT YAPILACAK

Ünal Karaman'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Sosa, özellikle kaptan olduktan sonra takıma büyük katkı sağladı. Kendi performansının yanı sıra gençlere de abilik yapan Arjantinli futbolcu, bu sezona da iyi başladı.

Beşiktaş maçında dümene geçen kaptan, 4-1'lik galibiyette başroldeydi. Bordo mavili yönetim de, sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa'yı ödüllendirecek.

3 sezon önce takıma katılan ve yıllık 3 milyon 250 bin euro kazanan Arjantinlinin menajeri Trabzon'a gelirken 2 yıllık sözleşme için masaya oturulacak. İndirime gitmeyi kabul eden Sosa'nın, menajeri ile yapılacak görüşmede anlaşmanın resmen sağlanması bekleniyor.

SOSA'YLA KAYBETMİYOR

Geçen sezon ligin 12. haftasında 5-0'lık Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya geriledikten sonra kaptan Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak'ı kadro dışı bırakan bordo-mavililer, bu göreve Jose Sosa'yı getirmişti.

Trabzonspor, Jose Sosa'nın kaptanlık görevinin ardından bu oyuncunun forma giydiği 23 lig maçında sadece 2 kez kaybetti. Bordo-mavililer, sahadan 14 kez galibiyetle ayrılırken 7 maçta da berabere kaldı.