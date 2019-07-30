Trabzonspor, Sturridge'i ikna etmeye çalışıyor

Başarılı bir transfer politikası izleyen Trabzonspor, Obi Mikel'den sonra bir başka yıldıza daha imza attırmak istiyor.

Bordo-mavili ekip, Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren Sturridge'i almak için yoğun mesai harcıyor.

TRABZON, HAMSİ VE HORONU ANLATIYOR

Sport Bible'ın haberine göre daha önce hiç İngiltere dışında forma giymeyen Sturridge'in bu konuda endişeleri bulunuyor. Ailesiyle görüşen 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, Trabzonspor'a yakın olsa da henüz kesin kararını vermiş değil.

Öte yandan Sturridge transfrerindeki son durumu anlatan TRT Trabzon muhabiri Barış Yurduseven, Karadeniz ekibinin yıldız golcüyü ikna etmek için şehrin yöresel ve kültürel özelliklerini anlattığını ifade etti.

Barış Yurduseven, "Sturridge kararsız çünkü İngiltere dışına hiç çıkmadı. Trabzonspor yöneticileri ona balığı ve horonu anlatıyor." şeklinde konuştu.

Liverpool formasıyla 160 maça çıkan yıldız futbolcu, 67 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.