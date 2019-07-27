Trabzonspor Sturridge'ten haber bekliyor

Obi Mikel'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bir yıldızın daha peşine düştü.

Bordo-mavililer bonservisi elinde olan İngiliz golcü Sturridge'i transfer ederek şampiyonluk yarışındaki şansını artırmak istiyor.

OLUMLU BAKIYOR

Fırtına'nın maaş ve imza parası teklifine olumlu yaklaşan 29 yaşındaki futbolcu, düşünmek için süre istedi.

Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonra Manchester ekibinin A Takıma yükselen ve ardından Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrafor, 2013'te Liverpool'un yolunu tutmuştu.

MEN CEZASI ALMIŞTI

Bolton, West Bromwich Albion gibi ekiplerde kiralık olarak da top koşturan Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırılmış, cezasının 4 haftası ise ertelenmişti.

160 MAÇTA 67 GOL

Liverpool formasıyla 160 maça çıkan yıldız futbolcu, 67 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.