Trabzonspor, Talisca'nın peşini bırakmıyor

Trabzonspoor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca'yı transfer etmek için tüm imkanlarını seferber etti.

İstanbul'da oyuncunun menajeriyle bir görüşme ayarlayan bordo-mavili yöneticiler, 25 yaşındaki oyuncuya yarım sezonluk 1,6 milyon euro gibi bir ücret önerdi.

Bu teklif kabul görmeyince bordo-mavililer, oyuncudan vazgeçmeyip yeni bir ücretle Sambacı'nın kapısını çaldı.

PARA YÜKSELTİLDİ

Yarım sezon için Talisca'ya 1,8 milyon Euro maaş teklif eden Fırtına, oyuncu cephesinden gelecek haberi beklemeye koyuldu.