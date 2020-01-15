Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor, Talisca'nın peşini bırakmıyor

Trabzonspor yönetimi, 1.6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Talisca'ya bu kez 1.8 milyon euro önerdi.

| Haber Merkezi
Trabzonspor, Talisca'nın peşini bırakmıyor
Yorum Yap

Trabzonspoor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca'yı transfer etmek için tüm imkanlarını seferber etti.

İstanbul'da oyuncunun menajeriyle bir görüşme ayarlayan bordo-mavili yöneticiler, 25 yaşındaki oyuncuya yarım sezonluk 1,6 milyon euro gibi bir ücret önerdi.

Bu teklif kabul görmeyince bordo-mavililer, oyuncudan vazgeçmeyip yeni bir ücretle Sambacı'nın kapısını çaldı.

PARA YÜKSELTİLDİ

Yarım sezon için Talisca'ya 1,8 milyon Euro maaş teklif eden Fırtına, oyuncu cephesinden gelecek haberi beklemeye koyuldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM