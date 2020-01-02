Trabzonspor, Talisca'yı transfer etmek istiyor

Bir Trabzonspor taraftarı, yeni transfer Ndiaye'nin gelişini kutlamak amacıyla bir video çekti.

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Şenol Güneş: Dünya şampiyonluğu istiyorum

A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, hayalinin bir gün Dünya Kupası kazanmak olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin ise buna hazır olmadığını dile getirdi.