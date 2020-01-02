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Trabzonspor, Talisca'yı transfer etmek istiyor

Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da, yeni hedef Anderson Talisca. Bordo-mavili yönetim, yıldız futbolcunun menajerini Trabzon'a çağırdı.

| Haber Merkezi
Trabzonspor, Talisca'yı transfer etmek istiyor
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Ani bir kararla Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, gözler yeniden transfer çevrildi.

Ndiaye'yi kadrosuna katarak ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavililerde, yeni hedef Anderson Talisca.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Karadeniz ekibi, Çin'de değişen yabancı kuralı sonrası (yabancı futbolculara en fazla 3 milyon euro maaş verilecek) gelen teklifleri değerlendiremeye alan Brezilyalı futbolcuyu, sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor.

Oyuncunun menajerinin, ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelip Trabzonspor yönetimiyle görüşeceği öğrenildi. 

37 GOL 14 ASİST

Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapan yetenekli futbolcu, siyah beyazlı takımda lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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