Trabzonspor taraftarından şampiyonluk koreografisi

Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan takımlarına, lider Medipol Başakşehir ile oynanan maçta büyük destek verdi.
KOREOGRAFİ AÇILDI
Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi.
"YÜRÜ SEN UMUTLA BİZ VARIZ HEP YANINDA"
"Hayde...Yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.