Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSU
Bordo-mavili ekip Sörloth ve Novak'ın golleriyle kazanırken, karşılaşmanın ardından Trabzon'a bayram havası hakimdi.
Karadeniz ekibi şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçerken, derbi galibiyetini kutlamak isteyen taraftarlar Atatürk Alanı'nda toplandı.
Bordo-mavili ekine gönül veren futbolseverler, 3 puanı meşaleler ve marşlar eşliğinde kutladı.
Öte yandan Trabzonlular, kolbastı oynamayı da ihmal etmedi.