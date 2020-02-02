Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası taraftarlar sokaklara döküldü. Şehirde adeta bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.

| AA
Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı
Yorum Yap

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSU

Bordo-mavili ekip Sörloth ve Novak'ın golleriyle kazanırken, karşılaşmanın ardından Trabzon'a bayram havası hakimdi.

Karadeniz ekibi şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçerken, derbi galibiyetini kutlamak isteyen taraftarlar Atatürk Alanı'nda toplandı.

Bordo-mavili ekine gönül veren futbolseverler, 3 puanı meşaleler ve marşlar eşliğinde kutladı.

Öte yandan Trabzonlular, kolbastı oynamayı da ihmal etmedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM