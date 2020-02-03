Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 1. dakikasında Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, Sörloth ve Novak'ın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

TACİZ ETTİLER

Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönmek için havaalanına doğru yola çıkan Fenerbahçe kafilesi ise hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Bir grup taraftar, takımı taşıyan otobüsü yol boyunca taciz etti. Sarı-lacivertliler arka koltukta oturan taraftarın silah çektiğini iddia ederken, bordo-mavililer ise elindekinin telefon olduğunu söyledi.

İşte FB TV'nin çektiği o görüntüler:

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe otobüsünü taciz etti - İZLE