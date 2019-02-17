Trabzonspor taraftarları TFF'yi protesto etti

Hakem hatalarından şikayetçi olan takımların Türkiye Futbol Federasyonu'na tepkileri devam ediyor. Dün Fenerbahçe taraftarlarının düzenlediği yürüyüşten sonra bugün de bordo-mavili ekibe gönül verenler TFF'yi istifaya çağırdı.
YETER DEMİRÖREN TEZAHÜRATLARI
Alanyaspor karşılaşması öncesinde tribünlerden, "Yeter Yıldırım Demirören" şeklinde tezahüratlar yükseldi. Bordo-mavili taraftarlar üzerinde, "Yeter Artık" yazan pankartlar açtı.
Taraftarlar ayrıca, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bahis ihalesini kazanmasına gönderme yaparak, "İddiacı Başkan istemiyoruz" diye bağırdı.
Öte yandan Trabzonspor taraftarları mücadele öncesinde protesto amaçlı yanlarında getirdikleri pankartların üzerinde namaz kıldı.