Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

1 Trabzonspor, taraftarlarıyla 52. yılını kutladı Trabzonspor kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü, 'Trabzonspor için 1 meşalede sen yak' sloganıyla, çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

2 Emre Mor: Sizi gururlandıracağım Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek başarı sözü verdi.

3 Falcao G.Saraylı taraftarların tribün şovunu beğendi Galatasaraylıların haftalardır heyecanla beklediği Monacolu golcü Falcao, sarı-kırmızılı taraftarları yakından takip etmeye başladı.

4 Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş 410 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu öğrenildi.

5 Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi Galatasaray, yeni transfer Emre Mor'un maliyetini KAP'a bildirdi. Celta Vigo'ya 600 bin euro ödeyecek olan Cimbom, genç futbolcuya ise 4.5 milyon TL maaş verecek.

6 Süper Kupa finalini kadın hakem yönetecek Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Cüneyt Çakır.

7 Beşiktaş, Riza Durmisi'yi transfer ediyor İtalyan basını, Beşiktaş'ın Laziolu sol bek Riza Durmisi'yi transfer edeceğini yazdı. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Danimarkalı futbolcu, İtalyan ekibinin kamp kadrosuna da alınmadı.

8 Deniz Türüç Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Kayserisporlu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmi internet sitesinden resmen duyurdu.

9 Ersun Yanal: Transfer süreci devam ediyor Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında vasatı aşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taraftarlara umut dağıttı. Tecrübeli hoca, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.