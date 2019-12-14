Trabzonspor, TFF'den şikayetçi olacak

Türk futbolunda son 1 haftadır en çok konuşulan konu; TFF'nin kulüp harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarması oldu.

HAKSIZ REKABET ORTAMI OLUŞUYOR

Sezon başında her kulüp için belirlenen limitlere uymayanlara ceza verileceği açıklansa da, limitin birden artırılması tepki çekti. TFF bu durumun sebebi olarak yayıncı kuruluştan gelen gelirlerin azalması olduğunu belirtti ancak Trabzonspor ve Galatasaray itiraz etti.

Bordo-mavili ekip Tahkim Kurulu'na bir itiraz dilekçesi yazarken, başvurunun reddedilmesi durumunda ise CAS'a gidilecek.

Trabzonspor, Tahkim Kurulu'na yazdığı mektupta oyuncu giderlerini düşürdüklerini, sponsorluk anlaşmaları ve futbolcu satışlarıyla TFF'nin harcama limitlerine uyduklarını ifade etti.

Özellikle limitlere uymak için Yusuf Yazıcı'nın satıldığının altı çizilirken, sezon başı getirilen bu kuralın değiştirilmesiyle diğer kulüplere avantaj sağlandığı belirtildi.

Bordo-mavili ekip, limit artırarak UEFA ile yapılan anlaşmalara da aykırı davranıldığını, bu değişiklik karşısında önce Tahkim Kurulu'na, sonuç alınmazsa CAS'a giderek şikayetçi olacaklarını açıkladı.