Trabzonspor Tolga Zengin'i almadı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kalesine Tolga Zengin'i almak yerine altyapıdan takviye yapmaya karar verdi.

Beşiktaş'ta kamp kadrosunda alınmayan Tolga Zengin'in Trabzonspor'a döneceği iddia edilmişti ancak bu transfer gerçekleşmedi.

TOLGA DEĞİL BAHADIR HAN ALINDI

SporX kaynaklı habere göre, ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen ve transferde eli kolu adeta bağlanan Trabzonspor, Tolga Zengin'in transferi için herhangi bir tasarrufta bulunmadı.

Tolga Zengin'i transfer listesine almayan Trabzonspor, kaleci transferini 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü'yü alarak gerçekleştirdi.

10 GENÇ OYUNCU KAMP KADROSUNA ALINDI

Bordo-mavili ekip, 10 genç oyuncuyu ise Antalya kampına götürüyor.

Kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun, pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, 21 yaş altı takımından Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl, kamp kadrosuna dahil edilen genç futbolcular oldu.