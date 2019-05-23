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Trabzonspor Tolunay Kafkas’a 9.2 milyon TL ödedi

Başkan değişiminde yollanan Tolunay Kafkas’ın mahkemede kazandığı alacakları Trabzonspor’dan tarafına ödendi.

Trabzonspor Tolunay Kafkas’a 9.2 milyon TL ödedi
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Bordo-mavililer bir yandan gelecek planlaması yaparken diğer yandan geçmişe yönelik borçlarını temizliyor. Kulüp son olarak yaklaşık 10 milyon liralık bir ödeme yaptı.

TOLUNAY KAFKAS’A BORÇ KALMADI

Sadri Şener döneminde anlaşılan ancak İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkan seçilmesinin ardından sözleşmesi feshedilen Tolunay Kafkas içeride kalan alacaklarından dolayı mahkemeye gitti. 
Mahkemenin haklı gördüğü Kafkas 9.2 milyon lira tazminat kazandı. Yargıtay’ın da onamasıyla kesinleşen karar sonrası tecrübeli hoca ödemeyi almayı bekledi.
Trabzonspor dün sona eren lisans alma döneminde Tolunay Kafkas’a bu borcu ödemeseydi UEFA lisansı alamayacaktı. Kafkas’a yapılan yaklaşık 10 milyon liralık ödemeyle sorunda çözülmüş oldu.

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