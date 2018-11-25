Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

1 Şenol Güneş'e yabancı madde attılar Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atılan yabancı maddelerden biri Şenol Güneş'e isabet etti.

2 Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga çıktı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 3 Temmuz gerginliği, artık genç futbolculara da yansıyor. U21 derbisinin bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolları yumruk yumruğa kavga etti.

3 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi MHK, son dönemlerde Süper Lig'in kritik maçlarını verdiği Cüneyt Çakır'ı, çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş-Galatasaray derbisine de atayacak.

4 Beşiktaş'ın hedefinde 18'lik Orkun Kökçü var Devre arası transfer döneminde kadrosuna genç isimleri katmak isteyen Beşiktaş, Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki Orkun Kökçü'yü transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Galatasaray'ın ilgilendiği Aliou Badji İstanbul'da Johan Elmander'in Galatasaray'a önerdiği ve adı son dönemlerde sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan Aliou Badji, sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini paylaştı.

6 Babel sosyal medyada taraftarla atıştı Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Ankaragücü maçı sırasında kendisine sosyal medyadan tepki gösteren taraftara "Artık susun" diye cevap verdi.

7 Galatasaray son antrenmanını taraftara açık yapacak Spor Toto Süper Lig'de derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son antrenmanını taraftarının önünde yapmaya hazırlanıyor.

8 Trabzonspor ve Fenerbahçe'de son durum Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi iki takımda da sakatlar bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda 6, bordo-mavili takım da ise 2 futbolcu sakat olduğu için forma giyemeyecek.

9 Sergio Ramos kadrodan şikayetçi La Liga'da Eibar'a 3-0 mağlup olan Real Madrid'de takım kaptanı Sergio Ramos, kadro kalitesini yetersiz bulduğuna dair ifadeler kullandı.