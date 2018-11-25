Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga çıktı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde U21 takımları arasında oynandı.
Mücadelenin 53. dakikadasında Trabzonspor bir penaltı kazandı.
U21 derbisinde kabga çıktı - VİDEO
PENALTI KAÇTI KALECİ SEVİNDİ
Trabzonspor'dan Kerem Baykuş penaltı atışını kullandı ancak yandan auta attı. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, top auta gittikten sonra kale arkasına doğru dönerek sevinç gösterisinde bulundu.
SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Bu sevinç üzerine Trabzonsporlu taraftarlar, büyük tepki göstermeye başladı. Sahaya yabancı madde atılmaya başlandı ve tepkiler durmadı. 2 dakika süren tepkilerden sonra Trabzonsporlu genç futbolcular tarafından seyirciler sakinleştirildi.
MAÇ SONUNDA FUTBOLCULAR YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ
0-0 biten maçın sonunda da Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine girdi. Yumruk yumruğa yaşanan kavga sonucunda Trabzonspor'dan 3, Fenerbahçe'den 2 futbolcu kırmızı kart gördü.