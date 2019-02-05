Trabzonspor, Ümraniye'ye avantajı kaptırdı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti.

90 dakika boyunca Ümraniyespor savunmasını aşamayan Trabzonspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur için önemli bir avantajı kaptırdı.

ÜMRANİYE BU MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi gol yemeden eleyen Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında da Trabzonspor'u oldukça zorladı ve kalesini gole kapattı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Trabzonspor ile Ümraniyespor, 26 Şubat tarihinde rövanş maçında bu kez Ümraniye'de karşı karşıya gelecek ve yarı finale yükselecek takım belli olacak.