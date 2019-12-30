Trabzonspor, Ünal Karaman'ı resmen gönderdi

Ani bir kararla Ünal Karaman'ın görevine son veren Trabzonspor yönetimi, tüm alacaklarını (2 milyon 250 bin TL) ödeyerek deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir."

Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni hoca arayışlarına başlayan bordo-mavililerin gündeminde birçok isim bulunuyor.

İLK ADAY EROL BULUT

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ilk adayının Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut olduğu öğrenildi.

1999-2000 sezonunda bordo-mavili formayı giyen Bulut, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Başakşehir'de antrenörlük yaptıktan sonra Malatya ekibinin başına geçmişti.

Oynattığı futbolla takdir toplayan 44 yaşındaki genç teknik adam, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'la anlaşmıştı.

Alanya ekibinde de iyi bir grafik sergileyen Bulut, Trabzonspor için en güçlü aday konumunda.

HAMİ MANDIRALI DA GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bir diğer aday ise Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı. 51 yaşındaki teknik adam, daha önce iki farklı dönemde Karadeniz ekibini çalıştırmış ancak başarılı olamamıştı.

YABANCI HOCA YA DA ŞENOL GÜNEŞ

Bir diğer iddia ise şu; Yönetim eğer bu iki isimle anlaşamazsa yabancı bir teknik direktöre yönelecek.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de alternatifler arasında olduğu konuşuluyor.