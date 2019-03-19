Trabzonspor Ünal Karaman'ın sözleşmesini uzatacak

Mali anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, altyapı futbolcularıyla başarılı bir grafik çizen Ünal Karaman'la yola devam etmeyi planlıyor.
Bordo-mavili takım her sezon teknik adam değişikliği yapmaya son verip, istikrar oluştumak istiyor.
"ŞARTLARI SİZ BELİRLEYİN"
Trabzonspor yönetim kurulu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ünal Karaman ile lig bitmeden masaya oturacak. Karaman'ın yönetime, "Şartları siz belirleyin" diyeceği öğrenildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Bordo-mavili yönetimin de başarılı teknik adama 3 yıllık bir sözleşme önereceği ifade edildi.
52 yaşındaki teknik adam bu sezon Trabzonspor'un başında çıktığı 33 maçta 16 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik, 8 de yenilgi aldı.