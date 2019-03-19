Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Ozan Kabak: Şenol Güneş çok babacan Fatih Terim tarafından altyapıdan çıkarılan sonrasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ilk kez A Milli Takım'a çağrılmasından ardından"İnşallah Şenol Hocam'ın çıkardığı yıldızlardan olurum"dedi.

2 Trabzonspor Ünal Karaman'ın sözleşmesini uzatacak Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ünal Karaman'a 3 yıllık yeni bir kontrat teklifinde bulunacak.

3 Beşiktaş Aziz Behich'i transfer ediyor Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, sol bekini buldu. Siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.

4 Galatasaray, Herrera'yı transfer ediyor Galatasaray, Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'yı transfer edecek.

5 Karius ayrılmak için Liverpool'dan yardım istedi Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Karius, Liverpool'la bir görüşme gerçekleştirdi. Alman kaleci, sözleşmesinin feshedilmesi için İngiliz ekibinden yardım istedi

6 Ersun Yanal: Frey bize geldiğinde sakattı Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçeli Frey'in, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce de sakat olduğu ortaya çıktı.

7 Fenerbahçe'de hedef 500 milyon lira toplamak Ali Koç’un, Fenerbahçe’nin kurtuluş reçetesi olarak gördüğü ‘kampanya’ FB TV’de canlı yayınlanacak bir programla başlayacak. İlk bağışı Koç’un bizzat yapması bekleniyor.

8 Ersun Yanal'ın transfer planı Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlayan Ersun Yanal, takımdan gönderilecek oyuncuları ve takviye yapılacak bölgeleri belirledi.

9 Nazım Sangare'yi yabancı sanan spiker Şenol Güneş, Nazım Sangare'yi Türk olduğunu bilmediği için aday kadroya çağırmadığını ifade etti. Güneş'in bu açıklamasından sonra akıllara Sangare'nin yayıncı kuruluşa verdiği bir röportaj geldi.