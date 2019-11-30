Trabzonspor, Ünal Karaman'la büyük maç kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış 3 büyük takımı karşısında başarılı sonuçlar aldı.

GEÇEN SEZON G.SARAY'A 4 ATTI

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'la ise deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TRABZON'DA 4 MAÇTA 12 PUAN

Karadeniz ekibi, geçen sezon yakaladığı grafiği bu sezon da sürdürüyor.

Ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sahasında ise Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı.

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sahasında söz konusu rakipleri karşısında hiç puan kaybı yaşamadı.

Karadeniz ekibi, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, bu sezon da siyah-beyazlı takımı 4-1 mağlup ederek 4 maçtan 12 puan çıkardı.

Bordo-mavili takım, 3 büyük rakibi karşısında 2,12 gol ortalamasıyla rakip kalede önemli bir oran yakaladı. 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.