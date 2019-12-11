Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadroları açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında iddiası kalmayan temsilcilerimiz Trabzonspor ile Beşiktaş, maç kafilelerini açıkladı. İki takım da as oyuncularını deplasmana götürmüyor.
BEŞİKTAŞ'TA 11 EKSİK
Süper Lig'de müthiş bir galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekipte Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Ruiz, Burak Yılmaz, N'Koudou, Adem Ljajic, Atiba, Dorukhan Toköz ve Douglas kadroda yok. Teknik direktör Abdullah Avcı 19 futbolcuyu kafileye dahil etti.
TRABZON'DA 10 FUTBOLCU YOK
Trabzonspor, deplasmanda Basel'le mücadele edecek. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak'ın yanı sıra Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel yer almadı.
Trabzonspor'un, Basel maçı için 19 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Avdijaj, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar, Caleb Ekuban.