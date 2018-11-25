Trabzonspor ve Fenerbahçe'de son durum

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Haftanın en kritik mücadelesinde iki takımda da sakat, cezalı ve kadro dışı futbolcular var.

Philip Cocu yönetiminde istediğini bulamayan ve sonrasında Hollandalı teknik adamı takımın başından gönderdikten sonra Koeman'la birlikte yukarı doğru bir ivme kazanan Fenerbahçe, bu çıkışını Trabzonspor maçıyla sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı-lacivetli takım, sakatlığından dolayı kadroda yer almayan 6 futbolcusundan bu mücadelede yararlanamayacak. Bu isimlerin yanı sıra takımda cezalı ve kadro dışı futbolcular da var.

Fenerbahçe'de durum şu şekilde:

Soldado - Jailson(Cezalı)

Benzia - Şener Özbayraklı - Alper Potuk - Oğuz Kağan Güçtekin - Ferdi Kadıoğlu - Tolga Ciğerci

Volkan Demirel (kadro dışı) Aatif Chahechouhe (kadro dışı) Dirar (kadro dışı)

TRABZONSPOR'DA 2 SAKAT 2 KADRO DIŞI VAR

Trabzonspor ise 18 maçtır mağlup edemediği Fenerbahçe'yi bu mücadelede yenerek hem takımı havaya sokmayı hem de puan cetvelinde hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, 2 futbolcusunu sakat olduğunu için bu mücadelede oynatamayacak. Karadeniz ekibinde 2 futbolcu da kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'da son durum:

Hosseini (Sakat)

Kucka (Sakat)

Onur Kıvrak (Kadro Dışı)

Burak Yılmaz (Kadro Dışı)



