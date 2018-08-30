Trabzonspor ve G.Saray'da sakatların son durumu

Trabzonspor'da, Galatasaray ile cumartesi günü Medical Park Stadyumunda oynayacağı maç öncesinde şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SOSA İDMANA KATILMADI

Sabah yapılan antrenmana Jose Sosa sağ arka adalesinde ağrı hissettiği için katılmadı. Sosa’nın durumunun ciddi olup olmadığı ise yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

TOURE ZOR, ABDÜLKADİR BELİRSİZ

Dün sabah antrenmanında sakatlanan Toure ile akşam antrenmanını yarıda bırakan Abdulkadir bu sabahki çalışmada da yer almadı.

Toure’nin, Galatasaray maçında oynama ihtimalinin zor olduğu bildirilirken, Abdulkadir’in ise durumunun netleşmediği ifade edildi.

BURAK'TAN İYİ HABER GELDİ

Trabzonspor’da yaşanan bu sakatlıklara karşın iyi haber Burak Yılmaz’dan geldi. Çalışmalarına salonda devam eden Burak, bugün yan sahada çalıştı.

Not: Adı Beşiktaş'la Burak'ın transferi gerçekleşirse golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

G.SARAY'DA RODRİGUES SIKINTISI

Konuk ekip Galatasaray'da ise Rodeigues ve Serdar Aziz'in sakatlıkları bulunuyor.

Alanyaspor maçında yedek kulübesinde bekleyen Serdar'ın Trabzonspor deplasmanda oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Fatih Terim, sağ arka adelesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen ve haftalardır takımdan uzak kalan Rodrigues'in Trabzonspor maçına yetiştirilmesini istedi.

Rodrigues'in tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koşu çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

27 yaşındaki futbolcunun kadroda olsa bile ilk 11'de başlamasının zor olduğu öğrenildi.