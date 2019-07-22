UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un rakipleri, yapılan kura çekiminin ardından belirlendi.

TRABZONSPOR, SPARTA PRAG'LA EŞLEŞTİ

Süper Ligi beşinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Malatya ekibinin turu atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki rakibi de belirlendi.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Olimpija'yı elemesi durumunda 3'üncü ön eleme turunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor ise Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Semih Kaya, Sparta Prag forması giyiyor.





Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.



