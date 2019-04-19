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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, ligin 29. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karadeniz ekibi, ligde 11 puan gerisinde 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek hem Avrupa yolunda bir engeli daha geride bırakmak hem de gözünü diktiği ilk 3 sıra için iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, karşılaşmada, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Yazıcı ve Nwakaeme 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

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