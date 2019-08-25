Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u yendi

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzospor, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Rakibini 2-1 yenen bordo-mavililer puanını 4'e çıkardı.

GOLLER ABDÜLKADİR VE PEREİRA'DAN

Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, aynı çizgiyi lige de yansıtıyor. Hafta içi Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmada AEK'yı yenen Karadeniz temsilcisi Malatya önünde de kazanmayı bildi.

Yüksek bir tempoda başlayan maçta dengeyi bozan gol 44. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan bordo mavililer, 78'te Pereira'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Yeni Malatyaspor 89'da Eren Tozlu ile umutlansa da bu gol konuk ekibe mağlubiyeti önlemek için yetmedi. Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.