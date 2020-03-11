Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u yenerek liderliğe yükseldi

Süper Lig'in 19. haftasının erteleme karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Trabzonspor'un Malatyaspor deplasmanından 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Filip Novak, 30. dakikada Jose Sosa ve 55. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 44. dakikada Umut Bulut attı

TRABZONSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 10 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 13 sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

SÖRLOTH SAKATLANDI

Trabzonspor'da takımın en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth, 38. dakikada sakatlandı.

Rakip ceza sahasına topsuz koşu yaptığı sırada ayağında bir problem hisseden Norveçli futbolcu, kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılan Sörloth, oyuna geri döndü. Ancak golcü oyuncu, karşılaşmaya geri döndükten sonra da 2 dakika sahada kalabildi ve 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.