Trabzonspor şampiyonluk kupasını istiyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de ligler belli bir süredir askıya alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 'şimdilik' aldıkları kararla 12 Haziran'da devam edeceğini belirtmişti.

Özdemir'in bu açıklamalarına karşın, ligde şu anki puan durumuna göre lider bulunan Trabzonspor taraftarları, şampiyon ilan edilmek istiyor.

2019-20 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR

Kentte bir pankart açan bordo-mavili ekibin hazırladığı bu pankartta, ''2019-2020 Şampiyon Trabzonspor'' ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de Fırtına, averaj nedeniyle lider konumda bulunuyor. Bordo-mavililer, İstanbul ekibi Başakşehir'le birlikte 53 puana sahipler.

2010-11 SEZONUNDA DA, ''ŞAMPİYON BİZİZ'' DEMİŞLERDİ

Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'in 2010-11 sezonunda da Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunmuş ancak sarı-lacivertliler zafere ulaşan taraf olmuştu.

Trabzonspor taraftarları, bu sezonun ardından da yıllarca şampiyonun kendileri olduğunu iddia etmiş ve kupayı istemişlerdi.