Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yla kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor evinde Bursaspor'u ağırladı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve ilk 45 dakika sona erdi.

YUSUF YAZICI'NDAN NEFİS GOL

İkinci yarıda ise sahneye Yusuf Yazıcı çıktı, yıldız futbolcu güzel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

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FIRTINA DİNMİYOR

Bu sonucun ardından bordo-mavililer çıkışı sürdürerek üst üste 5. maçını kazanmış oldu ve puanını 28'e çıkardı, Bursaspor ise 24'te kaldı.