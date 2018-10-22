Trabzonspor zirve yarışında avantaj kaybetti

Süper Lig'in 9. haftasında B.B Erzurumspor'u ağırlayan Trabzonspor, zirve yarışında iddialı olmak için gereken 3 puanı alamadı.
TRİBÜNLER DOLDU ZAFER GELMEDİ
Maça 3 puan parolasıyla başlayan bordo mavililier 7. dakikada Özer Hurmacı'nın şutunda topu ağlarında gördü. VAR kararıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trabzonspor pozisyonlar bulsa da ilk 45 dakikada skor değişmedi. 0-0
Karşılaşmanın ikinci yarısında da değişen olmadı. İki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 berabere bitti.
KAPTAN 200. MAÇINA PEREİRA 61. MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor forması altında 12. yılında 200. maçına çıkan Onur Kıvrak tarihe geçti.
Bordo mavili taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Onur Kıvrak'a Pereira da katıldı. Portekizli sağ bek 61. maçına çıktı.