Trabzonspor zirve yarışında avantaj kaybetti

Galatasaray'da kadro dışı kalmasına rağmen yıllardır takımdan ayrılmayan Tarık Çamdal, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte kalmayı düşünüyor.

Türk lirasını koruma kanunu kapsamında yerli futbolcular ve teknik adamlar TL'ye geçiyor. Fatih Terim sözleşmesini Türk lirasına çevirirken, Şenol Güneş henüz Beşiktaş'la anlaşamadı.

Sivasspor ile 0-0 berabere kalan F.Bahçe, 9. haftayı 9 puanla 15. sırada tamamladı. Maç sonu konuşan İsmail Köybaşı, "Birlikte olmak için kahvaltı yapıyoruz ama yine de top çizgiyi geçmiyor" dedi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, sahasında B.B Erzurumspor'u ağırlayan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

1 İngiliz basınının Emre Mor yorumu İngilizler, Celta Vigo'da kadroya bile giremeyen Emre Mor'un düşüşünü örnek göstererek, "Tüm genç oyuncular için bir uyarı bir örnek niteliğinde" yorumunda bulundu.

2 İspanyol basını: Arda bozuk karakterli bir milyoner Sport gazetesi yazarı Toni Frieros, Arda Turan'la ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı. Yazar, "Arda yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı" dedi.

3 F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı Sivasspor ile 0-0 berabere kalan F.Bahçe, 9. haftayı 9 puanla 15. sırada tamamladı. Maç sonu konuşan İsmail Köybaşı, "Birlikte olmak için kahvaltı yapıyoruz ama yine de top çizgiyi geçmiyor" dedi.

4 Şenol Güneş TL'ye geçmedi Türk lirasını koruma kanunu kapsamında yerli futbolcular ve teknik adamlar TL'ye geçiyor. Fatih Terim sözleşmesini Türk lirasına çevirirken, Şenol Güneş henüz Beşiktaş'la anlaşamadı.

5 Ali Koç'un soyunma odasında yaptığı konuşma Sivasspor'u da yenemeyen Fenerbahçe haftayı 9 puanla 15. sırada tamamladı. Maç sonu soyunma odasına giren Başkan Ali Koç, futbolcuları fırçaladı.

6 Ömer Çatkıç tahliye edildi FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski milli futbolcu Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol’un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

7 Mayweather, Khabib Nurmagomedov'la dövüşecek Emekli boksör Floyd Mayweather, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti.

8 Futbolcuların bedelli askerlik yapacağı tarih Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, profesyonel futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürüttüklerini söyledi.

9 Sözleşmesini uzatan Fatih Terim'in alacağı ücret Galatasaray ile sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar uzatan Fatih Terim'in yıllık 20 milyon TL kazanacağı öğrenildi.