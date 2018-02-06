Trabzonspor'a Castillo'dan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

6 İSİM KATILMADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Burak, Mustafa, Rodallega, Uğur, Esteban ve N'Doye katılmadı. Göztepe maçında N'Doye, Rodallega ve Uğur'un darbeye bağlı olarak sakatlıklarının bulunduğu ve tedavilerinin başladığı belirtildi.

Göztepe maçında forma giyen oyuncular yürüyüş ve koşunun ardından antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maç sonrası şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.