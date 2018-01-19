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Trabzonspor'a Castillo'dan kötü haber

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'nun yapılan muayenesinde sağ diz dış yan bağında yaralanma tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fabian Castillo'nun yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucunda sağ diz dış yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması beklenilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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