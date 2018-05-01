Trabzonspor'a Durica'dan da kötü haber

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor'da Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la yollarını ayıracağı söylenen Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek olan Wolverhampton Wanderers, Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Elia'yı transfer etmek için harekete geçti.

Sezon sonu ayrılacak Wenger'in yerine birçok manejerin adı Arsenal'le anılıyor. Dünyaca ünlü hocaların ismi yazılırken, İngiliz ekibinin takımı Klopp'un yardımcısı Buvac'a emaet edeceği iddia edildi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.

Kasımpaşa mücadelesinde kafasına 5 dikiş atılan Martin Skrtel'in halini gören Aykut Kocaman "Ben hayatımda böyle yarık görmedim" dedi.

İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Instagram Story'den yaptığı paylaşım, sosyal medyada ayrılık mesajı olarak algılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

1 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

2 Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

3 Çinliler Gomis'i istiyor Adı henüz bilinmeyen bir Çin kulübünün, Gomis'e 10, G.Saray'a ise 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

4 Aykut Kocaman'ın Skrtel'in durumuna verdiği tepki Kasımpaşa mücadelesinde kafasına 5 dikiş atılan Martin Skrtel'in halini gören Aykut Kocaman "Ben hayatımda böyle yarık görmedim" dedi.

5 Basel Eren Derdiyok'u istiyor Bu sezon şampiyonluğu Young Boys'a kaptıran Basel, G.Saray'da yedek kulübesine hapsolan Eren Derdiyok'u transfer etmek istiyor.

6 Trabzonspor'da hoca adayları 3'e düştü Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor'da Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la yollarını ayıracağı söylenen Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

7 Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başta Lens ve Negredo olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak.

8 Gomis: Şampiyon olursak saçlarımı keseceğim Galatasaray'ın golcü futbolcusu Gomis, ilk transfer olduğu günlerde şampiyon olmaları durumunda saçlarının yarısını keseceğini söylemişti.

9 Beşiktaş'tan Tahkim'e derbi itirazı Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.