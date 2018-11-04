Trabzonspor'a İtalyan stoper

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara başlayan Trabzonspor, stoper bölgesine İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Andrea Ranocchia'ya almak istiyor.

DEVRE ARASI BEDELSİZ GELEBİLİR

Bordo mavililer İnter'de 2011'den beri forma giyen ve geçen sezon İngiliz ekibi Hull City'de kiralık oynayan 30 yaşındaki stoper için girişimlere başladı.

Tücrübeli futbolcunun bu sezon istediği forma şansını bulamaması nedeniyle devre arası takımdan ayrılmayı plahlandığı öğrenilirken, Trabzonspor yönetimi de harekete geçti.

Jose Sosa'nın menajeri Bilardo, İnter'le olan sözleşmesi sezon sonu bitecek Ranocchia için Trabzonspor ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bonservisini bedelsiz alabileceğini iletti.