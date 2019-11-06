Trabzonspor'da 4 isim kadroda yok

Bordo Mavililer'in internet sitesinden, Avrupa ligi C Grubu'nda Krasnodar ile oynanacak maçın kadrosu açıklandı. Kadroda kaptan Jose Sosa ile birlikte Joao Pereira, Daniel Sturridge ve John Obi Mikel yer almadı.
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Onazi'nin de sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor'un kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Uğurcan Çakır
Erce kardeşler
Kağan Mokadaoğlu
Majid Hosseini
Hüseyin Türkmen
Gaston Campi
Ivanildo Fernandes
Kamil Ahmet Çörekçi
Serkan Asan
Filip Novak
Abdurrahim Dursun
Doğan Erdoğan
Ahmet Canbaz
Kerem Baykuş
Donis Avdiaj
Yusuf Sarı
Anthony Nwakaeme
Fıratcan Üzüm
Alexander Sörloth
Muhammet Akpınar