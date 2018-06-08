Trabzonspor'da 5 ayrılık

Kadroyu gençleştirmek isteyen başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'ın da verdiği rapor doğrultusunda 4 isimle yollarını ayırdı.

4 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Karadeniz temsilcisinde sözleşmeleri sona eren N'Doye, Durica, Uğur Demirok ile kiralık Hubocan ile yollar kesin olarak ayrıldığı ifade edildi. Bu oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

HUGO RODALLEGA ALANYASPOR'A

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın gölgesinde kalan Rodallega'nın Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-mavililerden alacağı 600 bin euroyu istemeyen ve karşılığında bonservisini talep eden Kolombiyalı forvetle anlaşmaya varıldı. Aradaki küçük pürüzler giderildiği takdirde Rodallega'nın da Alanyaspor'a gitmesine izin verilecek.

Rıza Çalımbay’la ayrılmasının ardından göreve gelan Ünal Karaman, kamp yerini belirledi. Sezon öncesi hazırlıklara büyük önem veren deneyimli hocanın talebi doğrultusunda yeni sezon kampının Slovenya’da yapılmasına karar verildi.