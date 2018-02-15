Trabzonspor'da 5 eksik

Akhisar ile Bursaspor taraftarları kavga etti

1 Ronaldo, Devler Ligi'nde 118 takımdan çok gol attı Real Madrid'in PSG'yi 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Ronaldo, 116 golle Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar boy gösteren 118 takımı geride bıraktı.

2 Ahmet Nur Çebi: Bayern Münih'ten daha iyiyiz Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak olan Bayern Münih maçı için, "Biz Bayern Münih'ten daha iyiyiz diyebilirim." şeklinde konuştu.

3 UEFA'dan Galatasaray'a ceza geliyor Mali anlamda zor günler yaşayan Galatasaray'a UEFA tarafından Avrupa'dan men, transfer yasağı ya da maaş bütçesi kısıtlaması getirilmesi bekleniyor.

4 Robinho transfer hikayesini anlattı Sivasspor'a gelmeden önce başta Roberto Carlos olmak üzere birkaç kişiyle görüştüğünü belirten Robinho, daha sonra teklifi hemen kabul ettiğini söyledi.

5 Fenerbahçe de fikstürden şikayetçi Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden 1 gün fazla dinlendiğini söyleyen Fenerbahçe yönetimi, TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.

6 Quaresma Beşiktaş'ı şikayet etti Beşiktaş'ta 25’i sarı, 3'ü kırmızı olmak üzere toplam 28 tane kart gören Quaresma, yönetimin kestiği 350 bin euroluk cezayı kabul etmedi.

7 Aykut Kocaman: Tek rakibimiz Galatasaray Şampiyonluk yarışını değerlendiren Aykut Kocaman, Başakşehir ve Beşiktaş'ın zorlu fikstürden çıkamayacağını belirterek, "Tek rakibimiz Galatasaray" dedi.

8 Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı 2018 Kış Olimpiyatları'nda Alp Disiplini kategorisinde yarışan sporcumuz Özlem Çarıkçıoğlu, ilk turda 64. oldu.

9 Liverpool Portekiz'de 5 attı Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya konuk olan Liverpool, Mane'nin yıldızlaştığı geceyi 5-0'la geçti.