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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür dönüyor

Trabzonspor'da uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür iki hafta içerisinde çalışmalara başlayacak.

| Haber Merkezi
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Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara dönüş hazırlığında... 29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı.

4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı.

2 HAFTA SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir'in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve Mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba sarfediyor.

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