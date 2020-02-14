1 Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, idmanlara başladı Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür'ün idmanlara başladığı "O geri döndü" başlığıyla duyuruldu.

2 A Milli Takım'da Shane Larkin sakatlandı A Milli Takım'da Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

3 Galatasaray'da Onyekuru ve Lemina planı Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın bonservislerini almak için iki oyuncunun kulübüyle sezon sonu masaya oturacak.

4 Adem Büyük kurban kesti, goller geldi Galatasaray'da son zamanlarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Adem Büyük'ün, 10 tane kurban kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öğrenildi.

5 Beşiktaş 'o anın' videosunu yayınladı Top Göztepeli futbolcudayken oyunu durduğunu iddia eden Hüseyin Göçek'e Beşiktaş'tan videolu cevap verdi.

6 Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

7 Fenerbahçeli futbolculara para dopingi Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının kazanılması durumunda 4 milyon lira prim dağıtma kararı aldı.

8 İtalya'da VAR'a itiraz hakkı geliyor İtalya Futbol Federasyonu, VAR tartışmalarını azaltmak için yeni bir uygulama başlatma kararı aldı.

9 Fenerbahçe, Fabrice N’Sakala ile el sıkıştı Fenerbahçe, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N’Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.