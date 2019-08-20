Trabzonspor'da AEK mesaisi sürüyor

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.

Trabzonspor'un, İstanbul'daki hazırlıkların ardından Atina'ya gideceği ve çalışmalarına burada devam edeceği aktarıldı.